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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3 - Son Dakika

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3

17.12.2021 20:17
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen en iyi 6 takımın yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda B grubunda yer alan Türkiye temsilcisi VakıfBank, Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'i 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen en iyi 6 takımın yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda B grubunda yer alan Türkiye temsilcisi VakıfBank, Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'i 3-0 mağlup etti.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Ankara Spor Salonu'nda karşılaşan VakıfBank rakibi Midas Tenis Clube'i 3-0'lık skorla mağlup ederek hem B grubundan lider olarak ayrıldı hem de adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Pawel (Polonya), Vladimir (Rusya)

Minas Tenis Clube: Neriman Özsoy, Oliveira, Silva, Zalewski, Daher, Cuttino (Nascimento, Moreira, Oliveira, Souza, Henrique, Vicente)

Vakıfbank: Özbay Cansu, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Setler: 18-25, 17-25, 18-25

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

(Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim/ İHA)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3

Vakıflar Bankası, Türkiye, Minas, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3 - Son Dakika
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