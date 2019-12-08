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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1...
6 saat önce
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:08 Kaynak: AA
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.
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