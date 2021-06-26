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FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü - Son Dakika

FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

26.06.2021 17:46

İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü.

İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, bronz madalya için mutlu olduklarını belirterek, "Çok uzun ve zor bir turnuvaydı. 17 maçta takım çok iyi performans sergiledi. Oyunculara çok teşekkür ederim. Olimpiyatlar çok daha zor ama bence çok oyuncu değiştirdik, çok yeni oyuncu oynattık. Bu Türk voleybolu için çok önemli." diye konuştu.

Bronz madalyanın olimpiyatlar öncesi kendilerine moral olacağını belirten takım kaptan Eda Erdem Dündar, "Keyifli ve zorlu bir turnuva oldu bizim için. Olimpiyatlardan önce takım olarak seviyemizi görmek adına önemli bir turnuvaydı. Oynarken keyif aldık. 1,5 senenin ardından buluşmak bize iyi geldi. Birbirimizi özlemişiz. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oyun ortaya koyduk. Henüz tam performansımıza ulaşmış değiliz. Başarıyla yurda dönmek en büyük hedeflerimizdendi. Üçüncülük madalyasıyla döndüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendiren Eda, "ABD bu seviyelere çok alışık bir ekip. Yıllardır bu sistemle ve beraber oynuyorlar. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Her turnuvada finale kalmayı neredeyse garantileyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bizim de bu seviyelere gelmemiz için çok maç yapmamız gerekiyor. Biz iyi oyunumuzla onlara zorlu zamanlar yaşattığımızın farkındayız. 2018'de final maçında 2-0 öndeyken 3-2 verdik. Buradaki yarı final maçında da yaptığımız basit hatalar fark oluşturdu. Bu seviyelerde başarılı olmak için hatalarımızı aza indirir ve oyun kalitemizi yükseltirsek, ABD, Çin, Brezilya gibi rakiplere kafa tutabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda zorlu bir grupta mücadele edeceklerini kaydeden ay-yıldızlı oyuncu, şunları söyledi:

"Olimpiyatlar sporun zirvesi. Dünyanın en iyi takımlarının şampiyon olmak için mücadele edeceği bir turnuva. Çok zorlu geçecek. Grubumuz zorlu. Şampiyon bizim grubumuzdan çıkacak. Zaten son şampiyon bizim grubumuzda. Olimpiyatlarda hedefimiz kürsüde olabilmek, madalya alabilmek. Bunun için iyi oynamamız gerekiyor. O yüzden 10 günlük tatil sonrasında 20 günlük kampta eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. En iyi şekilde olimpiyatlara başlamak istiyoruz. Hedefimiz yüksek. Çok güzel destek görüyoruz. Bizi destekleyen insanların enerjilerini hissediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Filenin Sultanları olarak bu arma için yüzde yüzümüzle savaşacağız."

Milli oyunculardan Meliha İsmailoğlu, İtalya'daki maçların olimpiyatlar öncesi güzel bir hazırlık olduğunu vurgulayarak, "Takımımız için bu çok önemli bir dereceydi. Yaza daha yeni başlıyoruz. Bu sene çok fazla önemli turnuvalarımız var, olimpiyat var. Güzel bir hazırlık oldu bizim için. Şimdiye kadar bir ikincilik, bir üçüncülük oldu. Bir altın kaldı. O da neden olmasın? İnşallah seneye olur. 2018'te final oynamıştık ABD'yle, birinciliği kıl payı kaçırmıştık. Yeni bir takım olmamıza rağmen kafa tutabildiğimizi gösterdik. Şimdi daha fazla sorumluluk alarak, daha fazla oyun oynayarak kendimizi geliştirdik. Umarım seneye tekrar kafa kafaya finalde oynayabiliriz." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı oyunculardan Ebrar Karakurt ise istekli bir jenerasyon olduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Olimpiyatlarda adım adım gitmeyi planlıyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, sonra güzel bir galibiyet almak ve önümüze bakmak. Maç maç düşünen bir takımız. Bu şekilde düşündüğümüzde güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çok güçlü rakiplerimiz olacak ama biz bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışacağız. Tecrübeli ve genç oyuncuların güzel bir karışımı oldu. Yapacaklarımızı görmek için biz de heyecanlıyız. Güzel şeyler başardık, 3-5 sene sonra daha güzel şeyler başaracağımıza eminim. Gerçekten genç ve istekli bir jenerasyonuz. Takımımın kazanması için elimden geleni yaptım. Umarım işe yaramıştır. Takım olarak bir bütünüz. Ne zaman takım gibi oynasak, o zaman güzel başarılar elde ediyoruz. Takım arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı."

FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

İstanbul, voleybol, oyunlar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FIVB Milletler Ligi'ni 3. bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü - Son Dakika


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