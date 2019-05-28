Son Dakika Haberleri: FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Japonya karşılaşması
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FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Japonya karşılaşması

2 saat önce

- TVF Başkent Voleybol Salonu Milli marşların okunması Türkiye-Japonya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı.

- TVF Başkent Voleybol Salonu
Milli marşların okunması
Türkiye- Japonya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci haftanın ikinci maçında Türkiye ile Japonya karşılaştı.
FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Japonya karşılaşması
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:15 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Japonya, Türkiye, voleybol, Spor
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