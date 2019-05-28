FIVB Voleybol Uluslar Ligi - Türkiye-Japonya karşılaşması
2 saat önce
- TVF Başkent Voleybol Salonu Milli marşların okunması Türkiye-Japonya karşılaşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:15 Kaynak: AA
- TVF
Başkent Voleybol Salonu
Milli marşların okunması
Türkiye- Japonya
karşılaşması ANKARA - Ankara
'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci haftanın ikinci maçında Türkiye ile Japonya karşılaştı.
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