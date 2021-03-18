Five Eyes filminin yönetmeni Türkiye'ye övgü yağdırdı - Son Dakika

Antalya'da 2 aydır çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, sosyal medya hesabından Türkiye'ye övgü yağdırdı. Övgü dolu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Ritchie paylaşımında, "Tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" dedi.

Antalya'da 2 aydır çekimleri devam eden ve ünlü aktör Jason Statham'ın başrolü oynadığı Five Eyes filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, sosyal medya hesabından Türkiye'ye övgü dolu paylaşımda bulundu. Hesabından Türkiye'de çektiği video ve fotoğrafların altına, "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum. Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip" ifadelerini kullanan Ritchie, binlerce yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek filmin çekimlerinin yapıldığı bölge için "Burası benim 2 bin yıllık ofisim" dedi.

Ritchie'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderiye binlerce beğeni geldi. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı gibi şehrin tarihi ve önemli noktalarında devam etti.

(Elifnaz Altürk/İHA)