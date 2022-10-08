FİYAB 4. Sinema Sektör Günleri başladı - Son Dakika
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FİYAB 4. Sinema Sektör Günleri başladı

08.10.2022 13:12
FİYAB 4. Sinema Sektör Günleri başladı

Film Yapımcıları Meslek Birliğinin (FİYAB) Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği FİYAB 4. Sinema Sektör Günleri'nde sinema ve film sektörü profesyonelleri deneyimlerini aktaracak, sektörün sorunlarına çözüm aranacak.

Film Yapımcıları Meslek Birliğinin (FİYAB) Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği FİYAB 4. Sinema Sektör Günleri'nde sinema ve film sektörü profesyonelleri deneyimlerini aktaracak, sektörün sorunlarına çözüm aranacak.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda başlayan etkinliğin açılışında konuşan FİYAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Erdoğan, 17 yıllık geçmişe sahip FİYAB'ın yapılanması ve faaliyetlerinden bahsetti.

Çeşitli illerde düzenlenen film festivallerine destek verdiklerini belirten Erdoğan, 7 yıl önce başlattıkları FİYAB Akademi bünyesinde seslendirme, kurgu, kameramanlık, senaryo gibi konularda eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Sektörde aktif olarak bulunan yönetmen, yapımcı, senarist, görüntü yönetmeni ve kurgucuların deneyimlerini aktaracağı etkinlikte, sinema ve televizyonun tarihsel dönüşümü, kamu kaynaklarından faydalanma ve festivallere katılım konularında bilgiler paylaşılacak.

Ayrıca sinema ve televizyon dünyasının yönetici, yapımcı ve sektör paydaşları, sektörlerin güncel sorunlarına katkıda bulunmak için çözüm arayacak.

Etkinlik, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİYAB 4. Sinema Sektör Günleri başladı - Son Dakika

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