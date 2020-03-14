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Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek
6 saat önce
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.
AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz" dedi. - AYDIN
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