Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek - Son Dakika Ekonomi

Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek

6 saat önce

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

Fiyat artışı yapan firmalar disipline sevk edilecek, System.String[]

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.


AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz" dedi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
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