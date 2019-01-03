Fiyat Artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.
TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık Değişim
|TÜFE
|
|
|
|
|
|
|
|Yİ-ÜFE
|
|
|
|
|
|
|
|AYLAR/YILLAR
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Ocak
|0,41
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
| 1,02
|2,36
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
| 0,55
|3,98
| 0,99
|Şubat
|0,73
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
| 0,73
|1,72
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
| 2,68
|Mart
|0,42
|0,41
|0,66
| 1,13
|1,19
|-0,04
| 1,02
| 0,99
|1,22
|0,36
|0,81
| 0,74
|1,05
| 0,40
| 1,04
| 1,54
|Nisan
|0,87
|1,52
|0,42
| 1,34
|1,63
| 0,78
| 1,31
| 1,87
|0,61
|0,08
|-0,51
| 0,09
|1,43
| 0,52
| 0,76
| 2,60
|Mayıs
|2,42
|-0,21
|0,15
| 0,40
|0,56
| 0,58
| 0,45
| 1,62
|0,15
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
| 1,48
| 0,52
| 3,79
|Haziran
|-1,43
|-0,9
|0,76
| 0,31
|-0,51
| 0,47
| -0,27
| 2,61
|0,01
|-1,49
|1,46
| 0,06
|0,25
| 0,41
| 0,07
| 3,03
|Temmuz
|-0,41
|-0,23
|0,31
| 0,45
|0,09
| 1,16
| 0,15
| 0,55
|-0,03
|-0,31
|0,99
| 0,73
|-0,32
| 0,21
| 0,72
| 1,77
|Ağustos
|0,73
|0,56
|-0,1
| 0,09
|0,4
| -0,29
| 0,52
| 2,30
|1,76
|0,26
|0,04
| 0,42
|0,98
| 0,08
| 0,85
| 6,60
|Eylül
|0,75
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
| 0,18
| 0,65
| 6,30
|1,55
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
| 0,29
| 0,24
| 10,88
|Ekim
|3,27
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
| 1,44
| 2,08
| 2,67
|1,6
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
| 0,84
| 1,71
| 0,91
|Kasım
|1,73
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
| 0,52
| 1,49
| -1,44
|0,65
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
| 2
| 2,02
| -2,53
|Aralık
|0,58
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
| 0,69
| -0,40
|1
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
| 1,37
| -2,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|
|
|
|
|
|
|
|Yİ-ÜFE
|
|
|
|
|
|
|
|AYLAR/YILLAR
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
| 2016
|2017
|2018
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Ocak
|4,9
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
| 10,35
|10,8
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
| 5,94
|13,69
| 12,14
|Şubat
|4,16
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
| 10,26
|10,87
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
| 4,47
|15,36
| 13,71
|Mart
|3,99
|10,43
|7,29
| 8,39
|7,61
| 7,46
| 11,29
| 10,23
|10,08
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
| 3,80
| 16,09
| 14,28
|Nisan
|4,26
|11,14
|6,13
| 9,38
|7,91
| 6,57
| 11,87
| 10,85
|8,21
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
| 2,87
| 16,37
| 16,37
|Mayıs
|7,17
|8,28
|6,51
| 9,66
|8,09
| 6,58
| 11,72
| 12,15
|9,63
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
| 3,25
| 15,26
| 20,16
|Haziran
|6,24
|8,87
|8,3
| 9,16
|7,2
| 7,64
| 10,90
| 15,39
|10,19
|6,44
|5,23
| 9,75
|6,73
| 3,41
| 14,87
| 23,71
|Temmuz
|6,31
|9,07
|8,88
| 9,32
|6,81
| 8,79
| 9,79
| 15,85
|10,34
|6,13
|6,61
| 9,46
|5,62
| 3,96
| 15,45
| 25
|Ağustos
|6,65
|8,88
|8,17
| 9,54
|7,14
| 8,05
| 10,68
| 17,90
|11
|4,56
|6,38
| 9,88
|6,21
| 3,03
| 16,34
| 32,13
|Eylül
|6,15
|9,19
|7,88
| 8,86
|7,95
| 7,28
| 11,2
| 24,52
|12,15
|4,03
|6,23
| 9,84
|6,92
| 1,78
| 16,28
| 46,15
|Ekim
|7,66
|7,8
|7,71
| 8,96
|7,58
| 7,16
| 11,90
| 25,24
|12,58
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
| 2,84
| 17,28
| 45,01
|Kasım
|9,48
|6,37
|7,32
| 9,15
|8,1
| 7
| 12,98
| 21,62
|13,67
|3,6
|5,67
| 8,36
|5,25
| 6,41
| 17,30
| 38,54
|Aralık
|10,45
|6,16
|7,4
| 8,17
|8,81
| 8,53
| 11,92
| 20,30
|13,33
|2,45
|6,97
| 6,36
|5,71
|9,94
| 15,47
| 33,64
(Sürecek)