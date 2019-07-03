Fiyat artışları (1)

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 1,02 1,06 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26 2,68 0,09 Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 0,55 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 0,52 2,30 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60 Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,65 6,30 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 0,24 10,88 Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 2,08 2,67 1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84 1,71 0,91 Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 2,02 -2,53 Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 0,69 -0,40 1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37 -2,22 Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 4,9 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 10,8 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 Şubat 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 10,87 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36 13,71 29,59 Mart 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 10,08 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 Nisan 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 8,21 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37 16,37 30,12 Mayıs 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 Haziran 6,24 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10,90 15,39 15,72 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 Temmuz 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 15,85 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25 Ağustos 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 10,68 17,90 11 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13 Eylül 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 11,2 24,52 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15 Ekim 7,66 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 11,90 25,24 12,58 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84 17,28 45,01 Kasım 9,48 6,37 7,32 9,15 8,1 7 12,98 21,62 13,67 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41 17,30 38,54 Aralık 10,45 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 33,64

(Sürecek)



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,81 arttı.Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5,01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,09 yükseldi.TÜFE, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0,09, Haziran 2018'e kıyasla da yüzde 25,04 arttı.BeklentilerAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlenmişti.TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle: