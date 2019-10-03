Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Fiyat artışları (1)

31 dakika önce

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,13 artış gösterdi.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,53 yükseldi.

TÜFE, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ağustosa göre yüzde 0,13, Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2,45 arttı.

Eylülde yüzde 9,26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,062,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,031,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,690,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,950,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,030,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,09
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,861,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,991,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22
Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,6710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,7110,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,508,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,719,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,7210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,6510,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,2612,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,30 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64
(Sürecek)

Aralık, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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