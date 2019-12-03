Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (1)
Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi

Fiyat artışları (1)

6 saat önce

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi.

Fiyat artışları (1), System.String[]

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,062,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,031,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,690,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,950,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,030,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,09
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,861,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,991,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 21,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 0,17
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,380,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 -0,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22
Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,6710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,7110,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,508,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,719,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,7210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,6510,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,2612,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 8,5512,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 1,7
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 10,5613,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 4,26
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,30 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64
(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:30:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]