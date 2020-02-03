Fiyat artışları (1)

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 9,91 olarak belirlenmişti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 1,84, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,84 arttı.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Emniyet, tartışma konusu olan bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu açıkladı