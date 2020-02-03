Fiyat artışları (1) - Son Dakika
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Fiyat artışları (1)

6 saat önce

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,35, Yİ-ÜFE yüzde 1,84 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 1,84, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,84 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 9,91 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84
Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26 2,68 0,09
Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58
Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98
Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67
Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09
Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99
Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59
Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 0,24 10,88 0,13
Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 2,08 2,67 2 1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84 1,71 0,91 0,17
Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 2,02 -2,53 -0,08
Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69
Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ocak 4,9 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 10,8 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84
Şubat 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 10,87 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36 13,71 29,59
Mart 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 10,08 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 29,64
Nisan 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 8,21 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37 16,37 30,12
Mayıs 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71
Haziran 6,24 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10,90 15,39 15,72 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04
Temmuz 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25 21,66
Ağustos 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13 13,45
Eylül 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 11,2 24,52 9,26 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15 2,45
Ekim 7,66 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 12,58 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84 17,28 45,01 1,7
Kasım 9,48 6,37 7,32 9,15 8,1 7 12,98 21,62 10,56 13,67 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41 17,30 38,54 4,26
Aralık 10,45 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 33,64 7,36
(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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