Fiyat artışları (1) - Son Dakika

Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,06 1,352,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45 1,84
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,16 0,351,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09 0,48
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,03 0,571,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,850,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,360,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,130,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,090,69
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36 -0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,99 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 2 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 0,17
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 -0,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 0,74 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 0,69
Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,35 12,1510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93 8,84
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,67 12,3710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59 9,26
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,8610,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,948,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,399,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,6210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,65 10,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,26 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 8,55 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 1,7
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 10,56 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 4,26
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,3011,84 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 7,36

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi

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