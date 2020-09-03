Fiyat artışları (1)

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10,52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,53 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu