Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,97, Yİ-ÜFE yüzde 2,65 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 13,44, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 14,33 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 olmuştu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26 2,68 0,09 0,48 Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 2,08 2,67 2 1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84 1,71 0,91 0,17 Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 2,02 -2,53 -0,08 Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak 4,9 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 10,8 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 Şubat 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 10,87 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 Mart 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 10,08 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 Nisan 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 8,21 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 Mayıs 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 Haziran 6,24 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 Temmuz 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25 21,66 8,33 Ağustos 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 11 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 Eylül 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 11,2 24,52 9,26 11,75 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 Ekim 7,66 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 12,58 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84 17,28 45,01 1,7 Kasım 9,48 6,37 7,32 9,15 8,1 7 12,98 21,62 10,56 13,67 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 Aralık 10,45 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 (Sürecek) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:13 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi

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