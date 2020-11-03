Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Ekimde bu kategoride aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,45 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde en fazla azalış yüzde 0,09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu. Alkollü içecekler ve tütünde de yüzde 0,01 azalma gerçekleşti. Eğitimde aylık bazda değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,23 ile haberleşme, yüzde 0,71 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,88 ile sağlık oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,4 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler, 15,6 ile sağlık izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 13,92, ev eşyasında yüzde 12,98 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre ekimde artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 ile haberleşme, yüzde 7,36 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 52'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinde değişim olmadı, 324'ünde artış kayıtlara geçti.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: