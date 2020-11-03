Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Fiyat artışları (3)

03.11.2020 10:15
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Ekimde bu kategoride aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,45 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde en fazla azalış yüzde 0,09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu. Alkollü içecekler ve tütünde de yüzde 0,01 azalma gerçekleşti. Eğitimde aylık bazda değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,23 ile haberleşme, yüzde 0,71 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,88 ile sağlık oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,4 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler, 15,6 ile sağlık izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 13,92, ev eşyasında yüzde 12,98 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre ekimde artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 ile haberleşme, yüzde 7,36 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 52'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinde değişim olmadı, 324'ünde artış kayıtlara geçti.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler3,0316,51
Alkollü içecekler ve tütün-0,010,67
Giyim ve ayakkabı6,812,22
Konut 2,018,37
Ev eşyası2,4512,98
Sağlık 0,8815,6
Ulaştırma 2,0413,92
Haberleşme 0,235,48
Eğlence ve kültür -0,098,66
Eğitim 07,36
Lokanta ve oteller0,7111,15
Çeşitli mal ve hizmetler 2,0227,4

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,97, Aralık 2019'a göre yüzde 10,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,18 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,34 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç1,612,25
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç1,9712
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç1,9211,48
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç2,0311,84
Alkollü içecekler ve tütün hariç2,2612,61
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç2,3413,35
(Sürecek)
Fiyat artışları (3)
Fiyat artışları (3)

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3) - Son Dakika Ekonomi


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