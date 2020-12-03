Fiyat artışları (1) - Son Dakika

Fiyat artışları (1)

03.12.2020 10:11
Fiyat artışları (1), System.String[]

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,3, Yİ-ÜFE yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,06 1,352,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45 1,84
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,16 0,351,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09 0,48
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,03 0,571,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,850,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,360,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,130,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,090,69
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,861,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,971,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 2 2,131,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,382,30,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 -0,084,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 0,74

1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 0,69

Yıllık DeğişimTÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,35 12,1510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93 8,84
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,67 12,3710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59 9,26
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,8610,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,948,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,399,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,6210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,7610,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66 8,33
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,2611,75 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,8912,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 1,7 18,20
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 10,5614,0313,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 4,2623,11
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,3011,84

13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 7,36

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi


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