Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,3, Yİ-ÜFE yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Ocak
|0,41
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|2,36
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|Şubat
|0,73
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|1,72
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|Mart
|0,42
|0,41
|0,66
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,22
|0,36
|0,81
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|Nisan
|0,87
|1,52
|0,42
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|0,61
|0,08
|-0,51
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|Mayıs
|2,42
|-0,21
|0,15
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,15
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|Haziran
|-1,43
|-0,9
|0,76
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|0,01
|-1,49
|1,46
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|Temmuz
|-0,41
|-0,23
|0,31
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|-0,03
|-0,31
|0,99
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|Ağustos
|0,73
|0,56
|-0,1
|0,09
|0,4
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,76
|0,26
|0,04
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|Eylül
|0,75
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,55
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|Ekim
|3,27
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2
|2,13
|1,6
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|Kasım
|1,73
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,3
|0,65
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
|2
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|Aralık
|0,58
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Ocak
|4,9
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|10,8
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|Şubat
|4,16
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|10,87
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|Mart
|3,99
|10,43
|7,29
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|10,08
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|Nisan
|4,26
|11,14
|6,13
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|8,21
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|Mayıs
|7,17
|8,28
|6,51
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|9,63
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|Haziran
|6,24
|8,87
|8,3
|9,16
|7,2
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|10,19
|6,44
|5,23
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|Temmuz
|6,31
|9,07
|8,88
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|10,34
|6,13
|6,61
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25
|21,66
|8,33
|Ağustos
|6,65
|8,88
|8,17
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|11
|4,56
|6,38
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|Eylül
|6,15
|9,19
|7,88
|8,86
|7,95
|7,28
|11,2
|24,52
|9,26
|11,75
|12,15
|4,03
|6,23
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|Ekim
|7,66
|7,8
|7,71
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|12,58
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,7
|18,20
|Kasım
|9,48
|6,37
|7,32
|9,15
|8,1
|7
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|13,67
|3,6
|5,67
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|Aralık
|10,45
|6,16
|7,4
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|13,33
|2,45
|6,97
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi