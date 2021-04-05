Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 Şubat 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 Mart 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 Nisan 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 Mayıs -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 Haziran -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 Temmuz -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 Ağustos 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 Eylül 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 Ekim 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 2,08 2,67 2 2,13 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 Kasım 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,3 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 2,02 -2,53 -0,08 4,08 Aralık 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 Yıllık Değişim TÜFE AYLAR/YILLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 Şubat 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 Mart 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 Nisan 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 Mayıs 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 Haziran 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 Temmuz 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25 21,66 8,33 Ağustos 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 Eylül 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 11,2 24,52 9,26 11,75 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 Ekim 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84 17,28 45,01 1,7 18,20 Kasım 6,37 7,32 9,15 8,1 7 12,98 21,62 10,56 14,03 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 Aralık 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 14,6 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 (Sürecek) (Sürecek)

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