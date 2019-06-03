Fiyat artışları (2)

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler -1,18 28,44 Alkollü içecekler ve tütün 8,88 19,22 Giyim ve ayakkabı 4,09 4,78 Konut 0,40 14,68 Ev eşyası -1,58 24,54 Sağlık 0,03 19,37 Ulaştırma 2,18 12,40 Haberleşme 0,06 9,89 Eğlence ve kültür 1,86 20,06 Eğitim 1,32 13,14 Lokanta ve oteller 1,61 19,77 Çeşitli mal ve hizmetler 1,48 26,75

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile "mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:



Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) 1,72 18,61 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) 1,57 16,90 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE) 1,32 15,87 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) 1,43 16,53 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 0,58 18,70 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 0,67 19,88

(Sürecek)



Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış kaydedildi.Mayısta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,58 ile ev eşyası olurken, bunu 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.Yıllık değişimlerTÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde 26,75 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 24,54 ile ev eşyası, yüzde 20,06 ile eğlence ve kültür ve yüzde 19,77 ile lokanta ve oteller izledi.Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267'sinin ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: