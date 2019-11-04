Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (2)
Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (2)

Fiyat artışları (2)

7 saat önce

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,24 ile sağlık, yüzde 14,2 ile eğitim, yüzde 13,71 ile lokanta ve oteller, yüzde 13,43 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289'unun ortalama fiyatlarında artış, 96'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler1,657,85
Alkollü içecekler ve tütün043,60
Giyim ve ayakkabı11,701,90
Konut3,559,70
Ev eşyası0,966,06
Sağlık0,4414,24
Ulaştırma1,171,36
Haberleşme1,431,74
Eğlence ve kültür-0,594,57
Eğitim0,1814,20
Lokanta ve oteller0,5013,71
Çeşitli mal ve hizmetler0,2413,43
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,09 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,12 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)1,069,51
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)1,587,64
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE)1,786,67
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)2,037,55
Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE)2,127,04
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)1,866,10
(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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