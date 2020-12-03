Fiyat artışları (2) - Son Dakika

Fiyat artışları (2)

03.12.2020 10:23
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) kasımda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,63, imalatta yüzde 25,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,58 ve su temininde yüzde 12,83 artış oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) kasımda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,63, imalatta yüzde 25,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,58 ve su temininde yüzde 12,83 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,69 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün kasımda yıllık bazda değişimler, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,63, imalatta yüzde 25,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,58 ve su temininde yüzde 12,83 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,15, imalatta yüzde 4,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,69 ve su temininde yüzde 0,49 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 30,07, dayanıklı tüketim malında yüzde 25,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 18,9, enerjide yüzde 0,36 ve sermaye malında yüzde 27,85 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,17, enerjide yüzde 2,79 ve sermaye malında yüzde 2,58 artış görüldü.

Yıllık en fazla azalış yüzde 21,16 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,37 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 53,36, ana metaller yüzde 48,92, diğer mamul eşyalar yüzde 37,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış, yüzde 5,57 ile tütün ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, ana metaller yüzde 7,43, gıda ürünleri yüzde 6,4, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,1519,63
İmalat4,3325,04
Elektrik, gaz1,690,58
Su temini0,4912,83
(Sürecek)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (2) - Son Dakika Ekonomi


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