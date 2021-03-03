Fiyat artışları (2) - Son Dakika

Fiyat artışları (2)

03.03.2021 10:35
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) şubatta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,32, imalatta yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68, su temininde yüzde 27,31 artış oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) şubatta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,32, imalatta yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68, su temininde yüzde 27,31 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış gösterdi

Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,32, imalatta yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68, su temininde yüzde 27,31 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,73 azalış, imalatta yüzde 1,56 ile su temininde yüzde 1,06 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 33,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22,81, enerjide yüzde 8,44, sermaye malında yüzde 26,54 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,44 ve enerjide yüzde 0,68 artış, sermaye malında yüzde 0,48 azalış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 5,24 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,81 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 52,62, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45,05, metal cevherleri yüzde 33,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış yüzde 2,66 ile metal cevherleri, yüzde 2,28 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 1,73 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 9,43, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,10, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı-0,1417,32
İmalat1,5629,57
Elektrik, gaz-1,730,68
Su temini1,0627,31
(Sürecek)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (2) - Son Dakika Ekonomi


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