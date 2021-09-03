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Fiyat artışları (2) - Son Dakika

Fiyat artışları (2)

03.09.2021 10:20
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,34 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 imalatta yüzde 1,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,53, su temininde yüzde 0,9 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,49, enerjide yüzde 59,39, sermaye malında yüzde 27,48 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, enerjide yüzde 9,77, sermaye malında yüzde 0,45 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış, yüzde 10,77 ile giyim eşyası, yüzde 12,38 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,73 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 100,27, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 92,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 82,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış, yüzde 3,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,05 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 0,14 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 19,53, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,61, metal cevherleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,7231,81
İmalat1,2445,37
Elektrik, gaz19,5348,39
Su temini0,928,61
(Sürecek)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (2) - Son Dakika Ekonomi


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