Fiyat Artışları (3)

Sektörler/Alt Gruplar



Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 1,89 22,58 İmalat 0,60 28,47 Elektrik, gaz -7,43 47,38 Su temini -1,02 1,33





Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 yükseldi.Sanayideki dört sektörün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 düşüş gerçekleşti.Geçen ay bir önceki aya göre 7,37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,5 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri en fazla artışın olduğu sektörler oldu.Buna karşılık, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.Sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:(Sürecek)