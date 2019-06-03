Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (3)
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Fiyat artışları (3)

2 saat önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artarken, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş gösterdi.

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artarken, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,67, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 yükseldi.
Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artış olurken, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş gerçekleşti.
Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,27 ile tütün ürünleri, yüzde 7,08 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,57 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde oldu. Buna karşılık mobilya yüzde 3,05, su temini yüzde 2,51, giyim eşyası yüzde 0,48 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarında mayısta aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla mayısta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar
Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 1,87 24,49
İmalat 2,87 27,61
Elektrik, gaz 1 45,83
Su temini -2,51 -3,30
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:40 Kaynak: AA
Madencilik, Ekonomi
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