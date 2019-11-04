Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (3)
Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3)

Fiyat artışları (3)

7 saat önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,32, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,35 ve su temini sektöründe yüzde 0,96 artış görüldü.

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,32, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,35 ve su temini sektöründe yüzde 0,96 artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,32, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,35 ve su temini sektöründe yüzde 0,96 artış gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,62 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 2,47 ile tütün ürünlerinde görüldü.

Buna karşılık söz konusu dönemde ana metaller yüzde 2,21, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüze 0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında ekimde aylık en fazla artış yüzde 1,41 ile enerjide, yıllık bazda ise yüzde 7,77 ile dayanıksız tüketim malında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla ekimde Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

 Aylık (yüzde)

 Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı

 1,32

 8,04
İmalat

 0,03

 1,26
Elektrik, gaz

 1,35

 6,82
Su temini

 0,96

 -6,53
(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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