Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2019'da yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,12 ile alkollü içeçekler ve tütün grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 0,57, sağlıkta yüzde 0,42, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,42, lokanta ve otellerde yüzde 0,40, haberleşmede yüzde 0,29 fiyat artışı gerçekleşti.

Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1,91 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür izledi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,46, sağlık yüzde 13,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,63, lokanta ve oteller yüzde 13,17 ve ulaştırma yüzde 12,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aralıkta endekste kapsanan 418 maddeden 131'inin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim görülmedi, 253 maddenin ortalama fiyatlarında artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,93 10,89 Alkollü içecekler ve tütün 0,00 43,12 Giyim ve ayakkabı -1,91 4,53 Konut 0,24 9,90 Ev eşyası 0,12 9,79 Sağlık 0,42 13,63 Ulaştırma 0,57 12,21 Haberleşme 0,29 3,16 Eğlence ve kültür -0,11 7,03 Eğitim 0,12 14,46 Lokanta ve oteller 0,40 13,17 Çeşitli mal ve hizmetler 0,42 13,63

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, aralıkta aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,06 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içeçekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2019'da en yüksek artış, yüzde 12,83 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 0,73 12,83 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 0,41 10,76 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 0,06 9,81 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 0,40 11,04

(Sürecek)