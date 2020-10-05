Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile ev eşyasında kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Eylülde bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 3,02 ile ev eşyasında gerçekleşirken, bu grubu yüzde 1,84 ile ulaştırma ve yüzde 0,93 ile konut takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde en fazla azalış yüzde 0,07 ile eğitim grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda da yüzde 0,03 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,28 ile haberleşme, yüzde 0,63 ile çeşitli mal ve hizmetlerde geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,09 ile sağlık, yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 12,95, ev eşyasında yüzde 11,34 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,55 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 62'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: