Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Fiyat artışları (3)

03.05.2021 10:41
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırmada oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırmada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,7 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

Nisan ayında aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 0,28 ile haberleşme olurken, ana harcama grupları itibarıyla nisanda azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,2 ile sağlık izledi.

Nisan 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 3,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Nisanda, endekste kapsanan 415 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

2,13

16,98

Alkollü içecekler ve tütün

0,73

3,6

Giyim ve ayakkabı

7,57

11,03

Konut

0,95

13,6

Ev eşyası

-0,03

22,27

Sağlık

0,56

19,29

Ulaştırma

1,68

29,31

Haberleşme

-0,28

9,05

Eğlence ve kültür

1,50

12,33

Eğitim

2,09

10,21

Lokanta ve oteller

1,35

16,81

Çeşitli mal ve hizmetler

1,89

18,27

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,82 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,06 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 18,82 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,06

17,71

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,65

18,11

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,82

17,77

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,4718,41
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

1,73

17,95

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

1,918,82
(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3) - Son Dakika Ekonomi


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