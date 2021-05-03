Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırmada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,7 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

Nisan ayında aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 0,28 ile haberleşme olurken, ana harcama grupları itibarıyla nisanda azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,2 ile sağlık izledi.

Nisan 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 3,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Nisanda, endekste kapsanan 415 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: