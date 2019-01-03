Fiyat Artışları (4)

" oldu.
verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 20,30 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,63 ile "
" bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile "
" bölgesinde görüldü.
" bölgesinde görüldü. Ankara'yı yüzde 18,96 ile "
" takip etti.
|İBBS 2. Düzey-SR level 2
|Aylık değişim
(Yüzde)
|Yıllık değişim
(Yüzde)
|Türkiye-Turkey
|-0,40
|20,30
|TR10 (İstanbul)
|-0,27
|18,96
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|-0,32
|19,66
|TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)
|-0,35
|19,91
|TR31 (İzmir)
|-0,31
|20,44
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|-0,45
|22,41
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|-0,55
|21,95
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|-0,32
|20,14
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|-0,46
|19,94
|TR51 (Ankara)
|-0,68
|18,23
|TR52 ( Konya, Karaman)
|-0,14
|20,90
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|-0,64
|21,41
|TR62 ( Adana, Mersin)
|-0,18
|21,94
|TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|-0,99
|22,09
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|-0,55
|20,82
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|-0,71
|20,60
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|-0,44
|21,04
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|-0,43
|21,80
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|-0,49
|22,34
|TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|-0,59
|22,20
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|-0,68
|20,40
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|-0,05
|23,53
|TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|-0,47
|21,05
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|0,16
|22,90
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|-0,02
|22,62
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|0,63
|23,20
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|0,11
|23,32