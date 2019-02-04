Son Dakika Haberleri: Fiyat Artışları (4)

Fiyat Artışları (4)

2 saat önce

Türkiye'de ocakta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,17 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.

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Türkiye'de ocakta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,17 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 20,35 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,41 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 19,16 ile " Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,17 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 24,02 ile " Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 23,75 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", yüzde 23,44 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 17,28 ile "Ankara" bölgesinde bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişim
Türkiye1,0620,35
İstanbul0,7219,02
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli1,5720,03
Balıkesir, Çanakkale1,4419,82
İzmir1,2320,67
Aydın, Denizli, Muğla1,1322,09

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak1,2621,81
Bursa, Eskişehir, Bilecik0,8319,97
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova1,0019,96
Ankara0,4617,28
Konya, Karaman1,4421,05
Antalya, Isparta, Burdur1,2421,17
Adana, Mersin1,7222,16
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye1,2222,38
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir1,3721,15
Kayseri, Sivas, Yozgat1,3220,98
Zonguldak, Karabük, Bartın1,0621,12
Kastamonu, Çankırı, Sinop1,2821,63
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya1,7823,00
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane1,0922,05
Erzurum, Erzincan, Bayburt0,9920,65
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan0,8823,11
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli1,6322,15
Van, Muş, Bitlis, Hakkari1,0623,44
Gaziantep, Adıyaman, Kilis2,0224,02
Şanlıurfa, Diyarbakır2,4125,17
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt1,3823,75
(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:42 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ekonomi
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