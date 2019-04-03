Son Dakika Haberleri: Fiyat Artışları (4)

Fiyat Artışları (4)

56 dakika önce

Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.

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Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,28 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 19,71 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,57 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 21 ile " Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 23,59 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,77 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişim
Türkiye1,0319,71
İstanbul1,0718,13
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli1,0419,66
Balıkesir, Çanakkale1,1319,75
İzmir0,8819,8
Aydın, Denizli, Muğla0,9521,92

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,9720,96
Bursa, Eskişehir, Bilecik0,9019,32
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,7919,51
Ankara0,7715,77
Konya, Karaman 1,4221,12
Antalya, Isparta, Burdur1,0620,57
Adana, Mersin0,8821,81
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye0,8322,23
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir0,9720,61
Kayseri, Sivas, Yozgat1,1920,81
Zonguldak, Karabük, Bartın1,120,34
Kastamonu, Çankırı, Sinop1,0922,25
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya1,1722,56
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane1,5522,82
Erzurum, Erzincan, Bayburt0,9020,03
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan1,0523,25
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,92

20,83
Van, Muş, Bitlis, Hakkari1,2723,59
Gaziantep, Adıyaman, Kilis123,25
Şanlıurfa, Diyarbakır1,5725,28
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt0,8822,32
(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:30 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ekonomi
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