Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (4)
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Fiyat artışları (4)

1 saat önce

Türkiye'de mayıs ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 23,01 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.

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Türkiye'de mayıs ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 23,01 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 18,71 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,97 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,97 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 23,01 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 22,41 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,06 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler Aylık değişim Yıllık değişim
Türkiye 0,95 18,71
İstanbul 0,81 17,55
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,90 18,70
Balıkesir, Çanakkale 1,11 19,46
İzmir 0,91 19,17
Aydın, Denizli, Muğla 1,37 20,81
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 0,98 20,35
Bursa, Eskişehir, Bilecik 1,27 18,96
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,85 18,37
Ankara 1,16 15,06
Konya, Karaman 0,92 20,12
Antalya, Isparta, Burdur 1,29 19,06
Adana, Mersin 1,12 21,05
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,63 19,40
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,42 20,24
Kayseri, Sivas, Yozgat 1,65 20,09
Zonguldak, Karabük, Bartın 0,56 18,69
Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,50 20,19
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,64 20,43
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,72 20,83
Erzurum, Erzincan, Bayburt 1,97 19,94
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1,27 22,41
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,79 18,88
Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,52 22
Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,53 20,75
Şanlıurfa, Diyarbakır 0,43 23,01
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,87 21,12
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:43 Kaynak: AA
Türkiye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ekonomi
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