Son Dakika Haberleri: Fiyat artışları (4)
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Fiyat artışları (4)

1 saat önce

Türkiye'de haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

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Türkiye'de haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,72 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,48 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 23,03 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,34 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişim
Türkiye0,0315,72
İstanbul0,0414,85
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-0,0715,75
Balıkesir, Çanakkale-0,2316,41
İzmir0,1816,60
Aydın, Denizli, Muğla0,4718,12
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,3217,86
Bursa, Eskişehir, Bilecik0,4816,71
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,3015,41
Ankara0,0912,63
Konya, Karaman0,0716,68
Antalya, Isparta, Burdur0,2316,73
Adana, Mersin-0,4417,25
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-0,4516,09
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir-0,1516,53
Kayseri, Sivas, Yozgat-0,1716,44
Zonguldak, Karabük, Bartın-0,0215,25
Kastamonu, Çankırı, Sinop0,2816,90
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya0,0916,25
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane0,2817,40
Erzurum, Erzincan, Bayburt0,3317,14
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan0,3418,98
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,1315,46
Van, Muş, Bitlis, Hakkari0,0918,34
Gaziantep, Adıyaman, Kilis-1,1415,42
Şanlıurfa, Diyarbakır-0,7717,76
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt-0,3016,56
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Ekonomi
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