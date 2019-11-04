Fiyat artışları (4)

Türkiye'de, ekim ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 11,08 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8,55 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 3,25 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 19,91 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 11,08 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde görülürken bu bölgeyi yüzde 10,18 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,64 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler Aylık Değişim (%) Yıllık Değişim (%) TR Türkiye 2,00 8,55 TR10 (İstanbul) 1,96 8,89 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 2,19 9,62 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 2,45 10,05 TR31 (İzmir) 1,69 9,39 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 2,08 9,36 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 1,80 8,73 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,67 8,87 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,77 7,64 TR51 (Ankara) 1,75 6,64 TR52 (Konya, Karaman) 1,98 8,17 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1,93 9,21 TR62 (Adana, Mersin) 1,89 9,65 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 3,08 7,11 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2,03 9,36 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 2,25 8,61 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 2,01 7,86 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 2,16 8,17 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2,33 8,06 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 1,85 8,34 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2,34 9,97 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,55 8,73 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 2,33 7,85 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 2,82 11,08 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,21 6,76 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 2,77 10,18 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 3,25 8,97

(Bitti)