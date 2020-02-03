Fiyat artışları (4) - Son Dakika
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Fiyat artışları (4)

6 saat önce

Türkiye'de, ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

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Türkiye'de, ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,75 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,15 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,03 ile " Balıkesir, Çanakkale", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 16,67 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 13,61 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,24 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistik Bölgeler Aylık değişim Yıllık değişim
TR Türkiye-Turkey1,3512,15
TR10 (İstanbul)1,1812,66
TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)1,3912,26
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)2,0313,61
TR31 (İzmir)1,7112,99
TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)1,2912,92
TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)1,8712,39
TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)1,4012,72
TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)1,2011,57
TR51 (Ankara)1,4711,42
TR52 ( Konya, Karaman)1,5912,01
TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)1,1712,24
TR62 ( Adana, Mersin)1,7012,49
TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)1,0711,26
TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)1,4812,87
TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)1,5812,70
TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)1,0811,21
TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)1,0811,01
TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)1,6411,13
TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)1,1511,98
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)1,0713,75
TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)1,0511,17
TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1,3211,22
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)1,4212,13
TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)1,8910,39
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)1,7710,24
TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)1,6511,74
(Bitti)

Erzincan, Türkiye, Bayburt, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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