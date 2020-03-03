Fiyat artışları (4)

Türkiye'de şubatta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,37 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,69 ile " Gaziantep, Adıyaman, Kilis", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 15,79 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,76 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 13,48 ile " Balıkesir, Çanakkale", yüzde 13,34 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik", yüzde 13,31 ile " Kayseri, Sivas, Yozgat" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,4 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Yüzde) TR Türkiye 0,35 12,37 TR10 (İstanbul) 0,39 12,97 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,31 12,42 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,41 13,48 TR31 (İzmir) 0,03 12,90 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 0,02 12,41 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 0,42 12,48 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,60 13,34 TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,53 12,07 TR51 (Ankara) 0,11 12,21 TR52 ( Konya, Karaman) 0,44 12,27 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 0,44 12,16 TR62 ( Adana, Mersin) 0,44 12,14 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,45 11,09 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,43 12,96 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,73 13,31 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,27 11,44 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) -0,11 10,40 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,48 11,63 TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,17 11,47 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,09 13,76 TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,41 11,05 TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,24 11,54 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,23 12,06 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 1,69 11,98 TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,65 10,99 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,04 12,26

(Bitti)