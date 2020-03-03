Fiyat artışları (4) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (4) - Son Dakika Ekonomi

Fiyat artışları (4)

6 saat önce

Türkiye'de şubatta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak kaydedildi.

Fiyat artışları (4), System.String[]

Türkiye'de şubatta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,37 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,69 ile " Gaziantep, Adıyaman, Kilis", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 15,79 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,76 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 13,48 ile " Balıkesir, Çanakkale", yüzde 13,34 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik", yüzde 13,31 ile " Kayseri, Sivas, Yozgat" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,4 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Yüzde)

TR Türkiye0,3512,37
TR10 (İstanbul)0,3912,97
TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)0,3112,42
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)0,4113,48
TR31 (İzmir)0,0312,90
TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)0,0212,41
TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)0,4212,48
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)0,6013,34
TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)0,5312,07
TR51 (Ankara)0,1112,21
TR52 ( Konya, Karaman)0,4412,27
TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)0,4412,16
TR62 ( Adana, Mersin)0,4412,14
TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)0,4511,09
TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)0,4312,96
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)0,7313,31
TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)0,2711,44
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)-0,1110,40
TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)0,4811,63
TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)0,1711,47
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)0,0913,76
TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)0,4111,05
TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)0,2411,54
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)0,2312,06
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)1,6911,98
TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır)0,6510,99
TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)0,0412,26
(Bitti)

Erzincan, Türkiye, Bayburt, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?
Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:54:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiyat artışları (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]