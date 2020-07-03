Fiyat artışları (4)

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 14,22 ile " Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 2,53 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"de oldu.

12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,36 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,64 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 13,6 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,65 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) TR Türkiye-Turkey 1,13 12,62 TR10 (İstanbul) 1,16 12,94 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,79 12,71 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 1,29 14,22 TR31 (İzmir) 0,98 13,28 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 1,56 11,70 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 0,87 12,27 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,71 13,43 TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,34 13,06 TR51 (Ankara) 0,91 12,09 TR52 ( Konya, Karaman) 1,11 11,80 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 1,43 12,51 TR62 ( Adana, Mersin) 0,92 12,18 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,94 11,82 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,92 13,45 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,16 12,64 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,73 12,47 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 1,28 10,65 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,94 12,90 TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 1,74 12,21 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 1,45 13,64 TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,52 11,05 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 2,53 12,71 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,66 12,45 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,63 13,38 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,55 13,60 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,45 13,23

(Bitti)