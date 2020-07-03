Fiyat artışları (4)

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 14,22 ile " Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 2,53 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"de oldu.
12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,36 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt"ta gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 14,22 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,64 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 13,6 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,65 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)
|TR Türkiye-Turkey
|1,13
|12,62
|TR10 (İstanbul)
|1,16
|12,94
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|1,79
|12,71
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|1,29
|14,22
|TR31 (İzmir)
|0,98
|13,28
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|1,56
|11,70
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|0,87
|12,27
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|1,71
|13,43
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|1,34
|13,06
|TR51 (Ankara)
|0,91
|12,09
|TR52 ( Konya, Karaman)
|1,11
|11,80
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|1,43
|12,51
|TR62 ( Adana, Mersin)
|0,92
|12,18
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|0,94
|11,82
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|0,92
|13,45
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|1,16
|12,64
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|1,73
|12,47
|TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|1,28
|10,65
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|0,94
|12,90
|TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|1,74
|12,21
|TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|1,45
|13,64
|TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|1,52
|11,05
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|2,53
|12,71
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|0,66
|12,45
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|0,63
|13,38
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|0,55
|13,60
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|0,45
|13,23