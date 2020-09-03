Fiyat artışları (4)

Türkiye'de ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,39 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,25 ile " Kayseri, Sivas, Yozgat"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,57 ile " Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,39 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 12,72 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" ve yüzde 12,68 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,25 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) TR Türkiye-Turkey 0,86 11,77 TR10 (İstanbul) 0,94 12,01 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,21 10,77 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,59 12,68 TR31 (İzmir) 0,69 11,74 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 0,92 10,96 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 0,86 11,82 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,62 12,12 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,99 12,72 TR51 (Ankara) 0,65 11,02 TR52 ( Konya, Karaman) 1,05 11,43 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 1,00 12,12 TR62 ( Adana, Mersin) 1,22 11,57 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 1,13 12,16 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,24 10,92 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,25 12,04 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,68 11,60 TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,62 9,54 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,58 12,60 TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,95 12,08 TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,59 12,16 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,37 9,25 TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,40 10,69 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,50 11,29 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,76 12,58 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,07 13,39 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,41 11,77

(Bitti)