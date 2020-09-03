Fiyat artışları (4)

Türkiye'de ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,39 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,25 ile " Kayseri, Sivas, Yozgat"da oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,57 ile " Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,39 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 12,72 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" ve yüzde 12,68 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,25 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)
|TR Türkiye-Turkey
|0,86
|11,77
|TR10 (İstanbul)
|0,94
|12,01
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|0,21
|10,77
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|0,59
|12,68
|TR31 (İzmir)
|0,69
|11,74
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|0,92
|10,96
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|0,86
|11,82
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|0,62
|12,12
|TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|0,99
|12,72
|TR51 (Ankara)
|0,65
|11,02
|TR52 ( Konya, Karaman)
|1,05
|11,43
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|1,00
|12,12
|TR62 ( Adana, Mersin)
|1,22
|11,57
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|1,13
|12,16
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|0,24
|10,92
|TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
|1,25
|12,04
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|0,68
|11,60
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|0,62
|9,54
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|0,58
|12,60
|TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|0,95
|12,08
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|0,59
|12,16
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|0,37
|9,25
|TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|0,40
|10,69
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|0,50
|11,29
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|0,76
|12,58
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|1,07
|13,39
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|0,41
|11,77
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:39 - Kaynak: AA
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