Fiyat artışları (4)

Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,38 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,67 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane"de oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve " Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 12,99 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 12,97 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,84 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey-SR Level 2 Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde TR Türkiye-Turkey 2,13 11,89 TR10 (İstanbul) 2,10 11,73 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,87 10,72 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 1,82 11,75 TR31 (İzmir) 2,15 12,27 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 2,04 11,67 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 1,75 11,71 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,89 12,53 TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,99 12,82 TR51 (Ankara) 2,10 11,38 TR52 ( Konya, Karaman) 2,01 11,71 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 2,37 12,25 TR62 ( Adana, Mersin) 2,14 12,06 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2,57 11,66 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 1,69 10,67 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,99 11,60 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,92 12,24 TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) 1,93 10,45 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2,19 12,99 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 2,67 12,97 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2,21 12,06 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,62 9,84 TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,99 10,59 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 2,47 11,03 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,00 12,53 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 2,44 13,38 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 2,38 11,20 (Bitti)

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