Fiyat artışları (4)

Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,38 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,67 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane"de oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve " Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 12,99 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 12,97 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,84 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey-SR Level 2
|Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde
|TR Türkiye-Turkey
|2,13
|11,89
|TR10 (İstanbul)
|2,10
|11,73
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|1,87
|10,72
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|1,82
|11,75
|TR31 (İzmir)
|2,15
|12,27
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|2,04
|11,67
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|1,75
|11,71
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|1,89
|12,53
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|1,99
|12,82
|TR51 (Ankara)
|2,10
|11,38
|TR52 ( Konya, Karaman)
|2,01
|11,71
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|2,37
|12,25
|TR62 ( Adana, Mersin)
|2,14
|12,06
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|2,57
|11,66
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|1,69
|10,67
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|1,99
|11,60
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|1,92
|12,24
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|1,93
|10,45
|TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|2,19
|12,99
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|2,67
|12,97
|TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|2,21
|12,06
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|1,62
|9,84
|TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1,99
|10,59
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|2,47
|11,03
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|2,00
|12,53
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|2,44
|13,38
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|2,38
|11,20
(Bitti)
- Kaynak: AA
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