Fiyat artışları (4) - Son Dakika

Fiyat artışları (4)

03.11.2020 10:51
Fiyat artışları (4), System.String[]

Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,38 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,67 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane"de oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve " Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 12,99 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 12,97 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,84 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey-SR Level 2Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde

 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde
TR Türkiye-Turkey2,13 11,89
TR10 (İstanbul)2,10 11,73
TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)1,87 10,72
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)1,82 11,75
TR31 (İzmir)2,15 12,27
TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)2,04 11,67
TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)1,75 11,71
TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)1,89 12,53
TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)1,99 12,82
TR51 (Ankara)2,10 11,38
TR52 ( Konya, Karaman)2,01 11,71
TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)2,37 12,25
TR62 ( Adana, Mersin)2,14 12,06
TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)2,57 11,66
TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)1,69 10,67
TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)1,99 11,60
TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)1,92 12,24
TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)1,93 10,45
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)2,19 12,99
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)2,67 12,97
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)2,21 12,06
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)1,62 9,84
TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1,99 10,59
TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)2,47 11,03
TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)2,00 12,53
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)2,44 13,38
TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)2,38 11,20

(Bitti)

Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (4) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu         
11:41
Altın gram fiyatı 515 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 515 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor         
11:03
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı         
10:54
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:28
Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı         
10:13
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 11:48:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiyat artışları (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei