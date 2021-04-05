Fiyat artışları (4)

Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,39 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,54 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 14,76 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,39 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 17,82 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 17,64 ile " Aydın, Denizli, Muğla" bölgeleri izledi.

Geçen yılın mart ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,76 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde TR Türkiye 1,08 16,19 TR10 (İstanbul) 0,93 15,84 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,12 15,71 TR22 ( Balıkesir, Çanakkale) 1,26 15,44 TR31 (İzmir) 1,21 15,91 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 1,33 17,64 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 1,09 16,02 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,37 16,83 TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,06 17,12 TR51 (Ankara) 1,23 14,76 TR52 ( Konya, Karaman) 0,84 16,03 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 1,24 16,83 TR62 ( Adana, Mersin) 1,18 15,50 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,96 17,06 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 1,09 16,69 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,24 15,76 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,50 17,61 TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,68 15,64 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,87 17,57 TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,85 17,32 TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) 1,13 17,31 TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,01 14,77 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,01 20,39 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,64 15,65 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,91 15,10 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,44 17,82 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 1,54 15,72 (Bitti) (Bitti)

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