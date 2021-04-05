Fiyat artışları (4)

Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,39 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,54 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 14,76 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,39 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 17,82 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 17,64 ile " Aydın, Denizli, Muğla" bölgeleri izledi.
Geçen yılın mart ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,76 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde
|TR Türkiye
|1,08
|16,19
|TR10 (İstanbul)
|0,93
|15,84
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|1,12
|15,71
|TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)
|1,26
|15,44
|TR31 (İzmir)
|1,21
|15,91
|TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
|1,33
|17,64
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|1,09
|16,02
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|1,37
|16,83
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|1,06
|17,12
|TR51 (Ankara)
|1,23
|14,76
|TR52 ( Konya, Karaman)
|0,84
|16,03
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|1,24
|16,83
|TR62 ( Adana, Mersin)
|1,18
|15,50
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|0,96
|17,06
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|1,09
|16,69
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|1,24
|15,76
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|1,50
|17,61
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|0,68
|15,64
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|0,87
|17,57
|TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|0,85
|17,32
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|1,13
|17,31
|TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|1,01
|14,77
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1,01
|20,39
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|0,64
|15,65
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|0,91
|15,10
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|1,44
|17,82
|TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|1,54
|15,72
Kaynak: AA
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