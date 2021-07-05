Fiyat artışları (4)

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,56 ile " Antalya, Isparta, Burdur" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,53 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,26 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 19,44 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" ve yüzde 19,26 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.
Geçen yılın haziran ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 16,01 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde
|Bir önceki yıla göre değişim oranı (yüzde
|TR Türkiye
|1,94
|17,53
|TR10 (İstanbul)
|1,75
|16,90
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|2,05
|17,32
|TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)
|2,32
|17,45
|TR31 (İzmir)
|1,91
|17,14
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|2,06
|18,75
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|2,44
|18,41
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|2,29
|17,36
|TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|2,53
|18,57
|TR51 (Ankara)
|1,63
|16,47
|TR52 ( Konya, Karaman)
|2,40
|18,32
|TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
|2,47
|19,56
|TR62 ( Adana, Mersin)
|1,61
|17,38
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|1,48
|17,65
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|2,16
|18,50
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|2,33
|18,36
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|2,05
|18,38
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|2,36
|18,03
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|1,79
|18,95
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|2,51
|19,26
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|2,36
|17,98
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|2,30
|16,01
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1,96
|19,44
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|2
|16,24
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|1,59
|16,81
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|1,20
|18,31
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|1,68
|16,89
Kaynak: AA
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