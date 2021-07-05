Fiyat artışları (4)

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,56 ile " Antalya, Isparta, Burdur" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,53 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,26 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 19,44 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" ve yüzde 19,26 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın haziran ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 16,01 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde Bir önceki yıla göre değişim oranı (yüzde TR Türkiye 1,94 17,53 TR10 (İstanbul) 1,75 16,90 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 2,05 17,32 TR22 ( Balıkesir, Çanakkale) 2,32 17,45 TR31 (İzmir) 1,91 17,14 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 2,06 18,75 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 2,44 18,41 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 2,29 17,36 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 2,53 18,57 TR51 (Ankara) 1,63 16,47 TR52 ( Konya, Karaman) 2,40 18,32 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 2,47 19,56 TR62 ( Adana, Mersin) 1,61 17,38 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 1,48 17,65 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2,16 18,50 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 2,33 18,36 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 2,05 18,38 TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) 2,36 18,03 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 1,79 18,95 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 2,51 19,26 TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2,36 17,98 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 2,30 16,01 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,96 19,44 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 2 16,24 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 1,59 16,81 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,20 18,31 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 1,68 16,89 (Bitti) (Bitti)

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