Fiyat artışları (4)

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,48 ile " Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,8 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,45 ile " Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 20,81 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.
Geçen yılın temmuz ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,35 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
|TR Türkiye
|1,8
|18,95
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|1,98
|22,34
|TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
|2,30
|21,45
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|1,91
|20,81
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|2,33
|20,75
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|1,96
|20,43
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|2,09
|20,43
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|2,24
|20,27
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|2,36
|20,25
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|1,6
|19,85
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|1,86
|19,6
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|2,01
|19,58
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|1,69
|19,54
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|1,77
|19,42
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|2,01
|19,37
|TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|2,48
|19,29
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|1,49
|19,27
|TR52 ( Konya, Karaman)
|1,58
|19,18
|TR62 ( Adana, Mersin)
|1,94
|19,18
|TR31 (İzmir)
|1,88
|19,01
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|1,83
|18,99
|TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)
|1,68
|18,98
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|1,65
|18,63
|TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|1,70
|18,08
|TR51 (Ankara)
|1,86
|18,05
|TR10 (İstanbul)
|1,59
|17,88
|TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|1,63
|17,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Fiyat artışları (4) - Son Dakika Ekonomi