Fiyat artışları (4)

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,48 ile " Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,8 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,45 ile " Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 20,81 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın temmuz ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,35 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) TR Türkiye 1,8 18,95 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,98 22,34 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 2,30 21,45 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 1,91 20,81 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 2,33 20,75 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 1,96 20,43 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2,09 20,43 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 2,24 20,27 TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) 2,36 20,25 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,6 19,85 TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) 1,86 19,6 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2,01 19,58 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 1,69 19,54 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,77 19,42 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 2,01 19,37 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,48 19,29 TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,49 19,27 TR52 ( Konya, Karaman) 1,58 19,18 TR62 ( Adana, Mersin) 1,94 19,18 TR31 (İzmir) 1,88 19,01 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,83 18,99 TR22 ( Balıkesir, Çanakkale) 1,68 18,98 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,65 18,63 TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,70 18,08 TR51 (Ankara) 1,86 18,05 TR10 (İstanbul) 1,59 17,88 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 1,63 17,35 (Bitti)??????? (Bitti)???????

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