Fiyat artışlarına denetimli önlem - Son Dakika
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Fiyat artışlarına denetimli önlem

6 saat önce

Fiyat artışlarına denetimli önlem Karabük'te, zabıta ekipleri tarafından korona virüs bahanesiyle fiyat artışına karşı marketler, medikal ve eczanelerde denetimler başlatıldı.

Fiyat artışlarına denetimli önlem

KARABÜK - Karabük'te, zabıta ekipleri tarafından korona virüs bahanesiyle fiyat artışına karşı marketler, medikal ve eczanelerde denetimler başlatıldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayınlan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen, eldiven ve maske fiyatlarında yaşanan haksız fiyat artışına karşı Karabük Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Zabıta ekiplerin özellikle eczanelerde maske ve dezenfeksiyon malzemelerinin olmadığını tespit ederken, eczaneler ise ellerindeki ürünlerin tamamen bittiğini ve depolarda dahi maske ve hijyen malzemelerinin bulunmadığını belirttiler.

Zabıta ekipleri, il merkezindeki market, medikal ve eczanelerde; hijyen, eldiven ve maske denetimlerinde bulundu. Fiyatları inceleyen zabıta ekipleri, fiyat artışı yaşanıp yaşanmadığını kontrol etti.

Medikal malzemeleri satan Fahrettin Sivri, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı ürünlerin olmadığını, fiyat artışlarının da yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Tırlarla gelen ürünlerin yerli piyasaya kalmadığını ifade eden Sivri, "Yerli piyasada fiyat yüksek. Gelse belediye ve zabıtayla uğraşacağız. Fiyatlar yüksek, 'Neden yükseltiniz?' gibi. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteriyle karşı karşıya geleceğiz, zaten satamıyoruz ürün yok. Yurt dışı, 150 liradan tırlarla alıyor" dedi.

Fiyat artışlarına denetimli önlem

Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Zabıta, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
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