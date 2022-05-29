Fiyat farkına değer mi? POCO X3 Pro vs X4 Pro

Xiaomi, bu yıl POCO alt markasının dikkat çeken modellerinden biri olan X4 Pro'yu tanıttı. POCO X3 Pro ile X4 Pro modellerinin karşılaştırma videosu ile karşınızdayız.

POCO X3 Pro ile X4 Pro modellerini karşılaştırdık

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda POCO X3 Pro ile X4 Pro modellerini karşılaştırdık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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POCO X4 Pro modelinde güncel işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 695 bulunuyor. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2GHz Kryo 660 Gold ve 6 adet 1.7GHz Kryo 660 Silver çekirdek mevcut. Grafik arabirimi tarafında ise Adreno 619 kullanılıyor. POCO X3 Pro modelindeyse bizleri Qualcomm Snapdragon 860 işlemci karşılıyor. 7nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 860 işlemcide 1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3 adet 2.42GHz Kryo 485 Gold ve 4 adet 1.78GHz Kryo 485 Silver çekirdek mevcut. Kağıt üzerinde POCO X3 Pro işlemcisi daha iyi olsa da günlük kullanımda performans farkı hissedilmiyor.

POCO X3 Pro, barındırdığı Adreno 640 grafik arabirimi sayesinde PUBG Mobile'I yüksek grafikler ile oynadığınızda ortalama 43 FPS sunuyor. Bu değer POCO X3 Pro modelinde 30 FPS'e kadar düşüyor.

X4 Pro modelinde 6.67 inç boyuta sahip 120Hz yenileme hızıyla karşımıza çıkan AMOLED panel tercih edilmiş. X3 Pro'da ise 6.7 inç 120Hz yenileme hızına sahip LCD ekran mevcut. Ekran konusunda POCO X4 Pro'nun önde olduğunu söyleyebiliriz.

POCO X4 Pro, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahipken bu değer X3 Pro modelinde 6 GB ve 8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Depolama tarafındaysa her iki model de 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle satılıyor.

Üçlü kamera dizilimine sahip POCO X4 Pro'da 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. X3 Pro modeli ise 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera dizilimiyle karşımıza çıkıyor.

POCO X4 Pro modeli, 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh bataryaya sahip. X3 Pro modelinin 5.160 mAh bataryası ise 33W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor.

POCO X4 Pro teknik özellikleri