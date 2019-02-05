Fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı
1 saat önce
TCMB, iç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonun maliyet etkilerine bağlı olarak arttığını söyledi.
TCMB
, iç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonun maliyet etkilerine bağlı olarak arttığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:10
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