Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele başlığıyla üçüncü kez toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele başlığıyla üçüncü kez toplanıyor

01.03.2022 10:42
Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele başlığıyla üçüncü kez toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi'nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi'nde enflasyonla mücadele ve Rusya- Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19..00'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak. Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

YORUMLAR
500
Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme...

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele başlığıyla üçüncü kez toplanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele başlığıyla üçüncü kez toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement