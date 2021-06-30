Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.
Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir - Son Dakika Ekonomi