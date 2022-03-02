Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (2) - Son Dakika
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Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (2)

02.03.2022 02:41
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (2)

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDIHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez yapılan 'Fiyat İstikrar Komitesi' toplantısı sonrası Bakanlık tarafından yazılı açıklama yapıldı.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez yapılan 'Fiyat İstikrar Komitesi' toplantısı sonrası Bakanlık tarafından yazılı açıklama yapıldı. Enflasyonda son dönemdeki artışın sebeplerinin detaylıca değerlendirildiği ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği risklerin ele alındığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: "Enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri detaylıca değerlendirilmiş ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınmıştır. Ayrıca, mezkür durumun başta enerji fiyatları olmak üzere diğer emtia fiyatları ile küresel lojistik maliyetleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Komite tarafından; Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine, Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına, Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına, Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına, Başta enerji olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına, Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir."


Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (2) - Son Dakika


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