Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı - Son Dakika
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Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

02.03.2022 10:56

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 3'üncü toplantısı başladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 3'üncü toplantısı başladı. Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımı ile 3'üncü kez toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyonla mücadele, Ukrayna ve Rusya ile ilgili gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşiyor. (DHA)

Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

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Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (3) Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (3) Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Şahap Kavcıoğlu, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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